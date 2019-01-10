Шестой арбитражный апелляционный суд Хабаровска признал банк «Уссури» банкротом. Представители акционеров «Уссури» намерены обжаловать данное решение в кассационной инстанции.



«9 января в Шестом арбитражном апелляционном суде (г. Хабаровск) состоялось судебное заседание по делу АО «Банк «Уссури». Несмотря на аргументированные доводы представителя акционеров банка, решение предыдущей инстанции было оставлено судом без изменения, а апелляционная жалоба — без удовлетворения. Представители акционеров банка «Уссури» намерены обжаловать данное решение в кассационной инстанции, поскольку по-прежнему уверены в том, что кредитная организация не является банкротом и в состоянии в полном объеме удовлетворить требования кредиторов», — сообщили в пресс-службе банка «Уссури».



«Уссури» лишился лицензии в мае прошлого года. В октябре 2018-го Арбитражный суд Хабаровского края удовлетворил заявление Банка России о несостоятельности «Уссури» .

Регулятор неоднократно применял в отношении «Уссури» меры надзорного реагирования, в том числе один раз вводил ограничения на привлечение вкладов населения.

В октябре сообщалось, что владельцы банка «Уссури» оспаривают требование ЦБ о признании его банкротом. Они были готовы восполнить дефицит активов, но считают его искусственно раздутым. В частности, акционеры не согласны с тем, что стоимость имущества банка была завышена, но оспорить предписание ЦБ о переоценке активов у них не получилось.

«Принятое решение было предсказуемым с точки зрения имеющейся судебной практики. С самого начала судебного процесса мы пытались выстроить конструктивный диалог сначала с ЦБ РФ, потом с временной администрацией, а в течение последних трех месяцев — с АСВ. Мы по-прежнему убеждены в том, что банк не является банкротом и в состоянии погасить все долги, обеспечив тем самым интересы всех вкладчиков и кредиторов. Это и является нашей ключевой целью», — прокомментировал решение апелляционного суда представитель учредителей и акционер банка «Уссури» Вадим Губкин.

