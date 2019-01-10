На открытии рубль окажется под давлением, сообщает аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов. Его ослабление должен сдержать подешевевший доллар.

«Цель по нефти находится на отметке 64 долларов. Если на торгах в Европе коррекция продолжится, то значит пара доллар/рубль останется торговаться выше 66,70 рубля. Вероятность нисходящей коррекции составляет около 80%. По паре евро/доллар сегодня ожидаю падение, поэтому цель в паре евро/рубль расположилась на уровне 76,75 рубля», - комментирует Антонов.

Утром четверга европейская валюта продолжила свой рост на мировых рынках, отмечает старший аналитик Альпари Вадим Иосуб. С учетом этого, а также из-за приостановки роста нефти на валютном рынке сегодня можно ожидать повторения вчерашней динамики: роста евро с одновременным снижением курса доллара. По его мнению, ожидаемый дневной диапазон торгов для доллара США составляет 66,1-67,4 рубля, для европейской валюты — 76,3-77,9 рубля.

По словам руководителя аналитического отдела «Гранд Капитал» Сергея Козловского, рубль будет консолидироваться до 15 января, когда станет понятно, какие объемы инвалюты будет покупать Минфин и в каких объемах.

«Снял накопленную за межпраздничные торги техническую перекупленность рубль, который вчера не отреагировал даже на мощный рост нефти. Как и рынок акций, российская валюта находится в восходящем тренде со среднесрочной целью ухода в диапазон 65-65,5 рубля за доллар. Но сегодня с утра и рубль может немного присесть, уйдя выше отметки 67. Однако открывать длинные позиции по паре доллар-рубль мы не советуем», - предупреждает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.