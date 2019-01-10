• Федеральная антимонопольная служба и Банк России предупредили о недопустимости недобросовестного поведения кредитных организаций, связанного с ухудшением потребительских свойств вкладов по уже заключенным договорам. В совместном письме ФАС и ЦБ перечислены такие уловки банков: введение запрета на пополнение вкладов, установление комиссии за пополнение вкладов, значительное увеличение минимальной суммы пополнения вклада, снижение размера процентов на средства, внесенные во вклады в рамках операций пополнения и т.д. «Совершение рассматриваемых действий вне зависимости от их обоснования изменением конъюнктуры рынка или наличием предписаний регулятора будет в каждом случае являться предметом антимонопольного расследования», — обещают в антимонопольной службе.

• Систему страхования вкладов предлагают распространить на обезличенные металлические счета (ОМС). Как сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, соответствующий законопроект появится уже в феврале этого года. Если он будет принят, то в случае отзыва лицензии у банка россияне смогут получить страховку по своим металлическим счетам. Количество средств граждан на ОМС эксперты оценивают в 100—150 млрд рублей. По мнению аналитиков, в целом идея застраховать ОМС полезна, но на то, чтобы металлические счета стали полноценной альтернативой вкладам, потребуется некоторое время.

• Глава Банка Англии Марк Карни заявил, что китайский юань может потенциально стать будущей мировой резервной валютой наряду с долларом США. По его словам, такие сдвиги, как правило, происходят гораздо медленнее, чем изменения в размерах экономик стран. «С течением времени разобщенность между реальной жизнью и финансовой сферой, вероятно, уменьшится, и в процессе могут появиться другие резервные валюты. Во-первых, я ожидаю, что это будет юань», — сказал Карни. Накануне стало известно, что Банка России за последние месяцы, за которые доступны данные, существенно изменил структуру своих активов в иностранных валютах и золоте, сильно снизив долю долларов США и значительно увеличив долю китайского юаня , а также евро и японской иены. Доля юаня выросла с 0,1% на конец июня 2017-го до 14,7% через год.



• Росстат переоценил инфляцию по итогам 2018 года. Согласно обновленным данным статистического ведомства, потребительские цены за год выросли на 4,3%. Это выше прогнозов Банка России (3,9—4,2%) и Минфина (4—4,1%). В конце декабря Росстат приводил предварительные данные, согласно которым инфляция в 2018 году составила 4,2%.

