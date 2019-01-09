ВУЗ-Банк с января 2019 года предлагает всем желающим возможность пройти регистрацию в Единой биометрической системе (ЕБС). Услуга предоставляется бесплатно и на первом этапе будет доступна в 20% офисов в каждом из регионов присутствия банка, уточняется в релизе кредитной организации. Для прохождения регистрации понадобятся паспорт и СНИЛС.

Сбор биометрических данных занимает 15 минут: за это время клиенту предлагается сделать фотографию анфас, а также записать образец голоса, начитав в микрофон специальный текст. Предварительно менеджер банка зарегистрирует клиента в системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется для доступа к порталу госуслуг. Полученные данные будут загружены в ЕБС.

«Сбор биометрических данных — абсолютно новый этап в развитии банковской системы. В скором времени благодаря этому у клиентов появится возможность оформлять банковские продукты дистанционно, без единого визита в банк — удаленно, например по голосу», — напоминает начальник отдела развития продаж розничного бизнеса ВУЗ-Банка Лариса Попова. Она подчеркивает, что «за сохранность данных клиенты могут не волноваться — безопасность гарантируется государством».

Услуга по сбору биометрических данных реализуется в несколько этапов. До конца 2018 года к приему биометрических данных должны были быть готовы не менее 20% структурных подразделений банка в каждом регионе его присутствия, к 30 июня 2019 года такую возможность необходимо реализовать в 60% офисов, до конца 2019 года — в 100% офисов.

С нового года биометрические данные можно сдать в следующих офисах ВУЗ-Банка: