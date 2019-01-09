Банк ВТБ приобрел долю в капитале Саровбизнесбанка в размере 81,1%, сообщается на сайте и в документах кредитной организации.

ВТБ теперь принадлежит 1 020 332 387 обыкновенных акций, составляющих 84.98 % голосов к общему количеству голосующих акций.

Ранее, в конце декабря 2018 года, набсовет банка утвердил покупку Саровбизнесбанка. Было одобрено приобретение не менее 81,1% обыкновенных акций Саровбизнесбанка и выкуп оставшейся их части путем обязательного предложения. Набсовет ВТБ также утвердил выкуп не менее 71,8% обыкновенных акций Запсибкомбанка и покупку привилегированных акций двух типов. Еще 28,2% обыкновенных бумаг Запсибкомбанка должны быть выкуплены на основании обязательного предложения акционерам.