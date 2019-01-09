Правительство РФ в ближайшее время внесет в Госдуму более 20 законопроектов о цифровой экономике, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в ходе открытия весенней сессии.

«В ближайшее время правительство РФ внесет в Госдуму более 20 законопроектов по вопросам цифровой экономики. И нам необходимо быть подготовленными к качественному рассмотрению этих законодательных инициатив», - цитирует Володина РИА Новости .

Работа над пакетом документов, посвященных цифровой экономике, остается приоритетом для российских депутатов. Однако для окончательного утверждения законопроектов к ней необходимо привлечь представителей научного и делового сообщества, пояснил спикер.