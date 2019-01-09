Всемирный банк (ВБ) понизил свой июньский прогноз по росту мировой экономики на 0,1 процентного пункта до 2,9% из-за падения активности в торговле и обрабатывающей промышленности, а также торговых войн, говорится в обновленном прогнозе банка «Перспективы мировой экономики».

Прогноз на следующий год тоже пересмотрен в сторону понижения на 0,1 п. п. — до 2,8% ВВП.

«На фоне возрастающих рисков ухудшения экономических показателей̆ в 2019 году темпы роста мировой̆ экономики, по прогнозам, замедлятся по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем 2018 года (3%) и составят 2,9%... Отмечено уменьшение объемов международной торговли и активности в обрабатывающей̆ промышленности, сохраняется повышенная напряженность в торговых отношениях, а некоторые крупные страны с формирующейся рыночной экономикой ощутили серьезное давление со стороны финансовых рынков», — сообщает банк.

При этом банк сохранил прогноз роста на этот год для развитых экономик (2%) и США (2,5%). Но прогноз для США на следующий год понижен на 0,3 п. п. — до 1,7%. На этот год понижен прогноз и для зоны евро — на 0,1 п. п., до 1,6%.



Пересмотрены прогнозы и для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран — рост в этом секторе будет ниже, согласно ожиданиям ВБ, на 0,5 п. п. в 2019 году и 0,2 п. п. в 2020-м — 4,2% и 4,5% ВВП соответственно.