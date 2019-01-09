Всемирный банк (ВБ) понизил прогноз средней цены на нефть на ближайшие два года до 67 долларов за баррель, что на 4 доллара ниже его декабрьского прогноза, следует из доклада банка по «Перспективам мировой экономики» за январь.

В декабре ВБ ожидал среднюю цену на нефть на ближайшие три года на уровне 71 доллара за баррель, в июньском докладе — 69 долларов за баррель.

«Цены на нефть ожидаются на уровне 67 долларов за баррель в 2019 и 2020 годах, что на 2 доллара ниже, чем ожидалось в июне», — говорится в докладе. Но добавляется, что неопределенность вокруг данного прогноза по-прежнему очень высока.

«В то время как ожидается увеличение спроса на нефть, сокращение (этого спроса из-за падения роста ВВП) на рынках с развивающейся экономикой может иметь более серьезный эффект, чем ожидается», — отмечают аналитики банка. И добавляют, что ситуация также зависит от договоренностей стран ОПЕК и их партнеров по добыче нефти.

ВБ отмечает, что, несмотря на достигнутые договоренности, детали этой сделки по-прежнему не до конца понятны рынку.

