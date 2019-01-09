Разработчики криптокошелька Samourai Wallet сообщили, что по требованию представителей магазина приложений Google Play временно отключили для пользователей версии ПО 0.99.04 возможность работать в скрытом режиме, использовать удаленные SMS-команды в случае утери телефона и защиту от SIM-свопинга для сохранения контроля над мобильным устройством при атаке SIM-своперов.

Разработчики были вынуждены исключить эти инструменты под угрозой удаления приложения с площадки согласно ее новым и более строгим правилам, сообщает Anycoin .

Тем, кто решит обновить ПО до версии 0.99.04, разработчики рекомендовали вручную отключить скрытый режим или обратиться в службу поддержки. В ближайшем будущем будет выложена полная версия приложения на собственном сайте и в магазине приложений F-Droid.