Председатели семи комитетов палаты представителей конгресса США призвали администрацию Трампа отложить снятие санкций с компаний «Русал» и En+, связанных с Олегом Дерипаской. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте комитета по иностранным делам нижней палаты.

«Председатели семи комитетов в палате представителей призывают администрацию Трампа объяснить смягчение санкций в отношении предприятий, связанных с российским олигархом Олегом Дерипаской. В ответ на уведомление от 19 декабря 2018 года, в котором Минфин США сообщил о намерении прекратить действие санкций против этих связанных с Дерипаской компаний, законодатели призвали министра финансов Стивена Мнучина провести брифинг для членов конгресса и отложить вступление в силу решения о прекращении действия санкций до тех пор, пока у членов [конгресса] не останется вопросов», — говорится в заявлении.

Во вторник стало известно, что лидер демократов в сенате Чак Шумер внес в конгресс США проект документа, который может заблокировать решение Минфина США о снятии санкций с компаний «Русал», En+ и «Евросибэнерго». Сенатор подчеркнул, что не имеет четкой позиции по вопросу об ограничениях, а причиной появления такой инициативы стали его приверженность процедурным требованиям и желание принять решение о снятии или сохранении санкций в стенах парламента. Шумер отмечал, что законодатели продолжат изучать решение администрации Трампа о снятии санкций с компаний, связанных с Дерипаской.

Интернет-издание The Daily Beast поясняло, что в случае внесения инициативы в конгресс обеим палатам понадобится простое большинство, чтобы направить документ на стол президента. Дональд Трамп может наложить вето, отмечал портал, но у законодателей есть возможность собрать достаточное число голосов, чтобы преодолеть его. Таким образом, если инициатива будет одобрена, Минфин не сможет снять ограничения с компаний.