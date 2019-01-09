Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя Евгения Кравцова, признав его виновным в мошенничестве в особо крупном размере в составе группы лиц по предварительному сговору (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ). Как указано в сообщении Генпрокуратуры РФ, фигурант совместно с другим жителем Екатеринбурга, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с марта 2012 года по ноябрь 2013-го похищал денежные средства, принадлежащие кредитным организациям.

Для реализации задуманного сообщники привлекали граждан, не осведомленных об их преступных намерениях, изготавливали для них фиктивные справки 2-НДФЛ и вносили не соответствовавшие действительности записи в их трудовые книжки, вводя банки в заблуждение относительно платежеспособности потенциальных заемщиков. Полученные кредитные денежные средства эти граждане передавали злоумышленникам.

Кравцов и его сообщник уверяли граждан, что данные денежные средства вкладываются в проекты с целью получения выгоды. С гражданами заключались договоры займа, в соответствии с которым злоумышленники брали на себя обязательства по погашению кредитов. Однако в действительности они не имели намерений и возможности исполнять взятые на себя обязательства, полагают правоохранители.

В результате указанных действий совершено хищение денежных средств, принадлежащих 19 кредитным организациям, на общую сумму свыше 47,9 млн рублей.



Суд приговорил Кравцова к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.