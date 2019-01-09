ВТБ заключил договор на обслуживание всех касс Большого театра с помощью бесконтактных способов оплаты, включая системы Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay и продаж билетов через сайт организации.

По словам вице-президента, руководителя департамента эквайринга ВТБ Алексея Киричека, ВТБ выступает единственным партнером Большого Театра по обслуживанию эквайринга, говорится в сообщении кредитной организации.

«Эквайринг такого учреждения — это знаковый проект для ВТБ. Мы планомерно укрепляем свои позиции в обслуживании предприятий сферы культуры», — отметил Киричек.