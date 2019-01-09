Арбитражный суд Москвы по иску банка «Союз» взыскал около 813 млн рублей с шестнадцати компаний автодилера Genser.

Изначально в иске, поданном в июле, банк требовал взыскать задолженность по договору кредитной линии от 24 августа 2015 года с двадцати трех структур Genser. Требования были предъявлены как к заемщику ООО «Дженсер Сервис Ю17», так и к его поручителям.

Позже истец отказался от иска к ООО «Дженсер-Калуга», так как этот ответчик был ликвидирован, а в отношении еще шести соответчиков, находящихся в процедуре банкротства, в том числе основного заемщика, требования были выделены в отдельные производства. В оставшейся части суд первой инстанции полностью удовлетворил иск банка, обязав ответчиков солидарно погасить долг по кредиту.

В марте 2018 года источник, знакомый с ходом переговоров Genser с кредиторами, рассказал РИА Новости, что автодилер попал в сложное финансовое положение из-за отказа в получении допфинансирования от ВТБ и банка «Союз» после реструктуризации кредитного портфеля в конце 2017 года. По словам собеседника агентства, сразу после завершения реструктуризации Genser пришел к банкам за новыми деньгами и они готовы были предоставить финансирование, «но ВТБ и «Союз» заблокировали это финансирование».