Активов Нового Промышленного Банка хватает для исполнения его обязательств, свидетельствуют данные сводного отчета , опубликованного в среду, 9 января, на сайте Банка России. По информации регулятора, в отношении банка запущена процедура принудительной ликвидации.

Лицензия у банка была отозвана 3 августа прошлого года. Регулятор указывал на использование банком рискованной бизнес-модели, что привело к формированию на балансе значительного объема активов низкого качества. При этом банком проводились «схемные» операции с участием собственников для сокрытия реального финансового положения при формальном соблюдении пруденциальных норм. В деятельности НПБ также были установлены нарушения «антиотмывочных» требований. Кроме того, кредитная организация была вовлечена в сомнительные транзитные операции.

Изначально сообщалось, что на дату отзыва лицензии стоимость активов Нового Промышленного Банка составляла 298,882 млн рублей, а размер обязательств был на 113,529 млн рублей больше — 412,411 млн. ЦБ в этой связи подавал в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве финучреждения.

Однако суд отказал в удовлетворении этого иска. В материалах дела пояснялось, что «дыра» в балансе банка сформировалась из-за его тяжбы с ООО «Комдиагностика». Эта компания пыталась взыскать с НПБ вексельную задолженность. Арбитражный суд отказал компании в удовлетворении иска, однако апелляционный суд отменил это решение и удовлетворил требования «Комдиагностики». В связи с этим НПБ 23 июля получил предписание Центробанка о формировании резерва. Впоследствии кассационная инстанция отменила судебный акт апелляции, оставив в силе решение Арбитражного суда Москвы об отказе в удовлетворении исковых требований «Комдиагностики» к банку. На этом основании временной администрацией были восстановлены сформированные банком резервы по данному иску. У Нового Промышленного Банка отсутствуют признаки банкротства, заключил Арбитражный суд Москвы.

В материалах ЦБ указано, что Арбитражный суд Москвы 17 декабря 2018 года принял решение о принудительной ликвидации Нового Промышленного Банка. Согласно опубликованному сегодня отчету, обязательства банка на эту дату составляют 39,7 млн рублей. Переоценка произошла главным образом за счет «восстановления резерва, сформированного банком, — оценочного обязательства некредитного характера по иску в сумме 368,438 млн рублей (судом исковые требования к банку отменены)», поясняется в документе ЦБ.



Активы банка на дату решения о его принудительной ликвидации оцениваются в 288,988 млн рублей.