Арбитражный суд Москвы отклонил заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ) об аресте имущества четырех бывших руководителей Милбанка на сумму 3,3 млрд рублей.

Доводы, приведенные в заявлении АСВ, не подтверждены соответствующими доказательствами, отметил столичный арбитраж.

Заявление о принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества было направлено в рамках иска агентства о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам банка его экс-руководителей.

В ходе конкурсного производства было установлено, что контролирующими банк лицами совершались виновные действия по выводу ликвидных активов из Милбанка посредством кредитования технических физических и юридических лиц.

Эти лица не вели хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладали собственным имуществом и доходами, позволявшими им исполнять обязательства перед банком, сообщило АСВ. Такие действия бывших руководителей организации привели к существенному ухудшению финансового положения Милбанка и его банкротства.