Стоимость барреля нефти Brent в ходе торгов среды достигла отметки 60,01 доллара за баррель, цена поднялась выше 60 долларов за баррель впервые с 17 декабря 2018 года.

По состоянию на 12:58 мск, цена мартовских контрактов на Brent в Лондоне откатилась до 59,79 доллара за баррель.

Нефть марки WTI также дорожает. Котировки февральских фьючерсов на техасскую светлую нефть повысились на 1,11 доллара и составили 50,89 доллара за баррель.

«Основными причинами такого значительного роста выступили ожидания участников рынка относительно стабилизации баланса спроса и предложения в результате действия сделки ОПЕК+. Кроме того, с понедельника позитивное влияние на нефтяной рынок оказывает восстановление спроса на рисковые активы на фоне переговоров между лидерами США и Китая по поводу урегулирования торговых противоречий между этими странами. Стоит также отметить, что, по мнению аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 1,75 миллиона баррелей... Тем не менее потенциал роста цен на нефть носит ограниченный характер ввиду сохранения рисков замедления мировой экономики и роста добычи сырья в США. Краткосрочным ориентиром по Brent выступят отметки 60—62 доллара за баррель», — отмечают аналитики Нордеа Банка.