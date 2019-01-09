Главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сергей Гуриев покинет свою должность в 2019 году. Он покинет банк по истечении контракта в августе этого года, рассказал Гуриев в интервью «Ведомостям».

По его словам, он не стал повторно участвовать в конкурсе на должность, поскольку международной организации нужны новые люди с новыми идеями.

Теперь Гуриев планирует вернуться к постоянной профессорской работе в парижском университете Sciences Po, рассказал он. Там Гуриев работал после отъезда из России и до назначения в ЕБРР.

ЕБРР был создан в 1991 году для содействия переходу стран Восточной Европы и СНГ к рыночной экономике, финансирует проекты более чем в 30 странах. Но в России из-за санкций в 2014 году банк заморозил финансирование проектов.

О назначении Гуриева главным экономистом ЕБРР было объявлено в ноябре 2015 году, к обязанностям он приступил осенью 2016-го. В 2004—2013 годах он занимал должность ректора Российской экономической школы.