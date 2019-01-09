В новогодние каникулы крупные нефтекомпании на фоне роста НДС с 1 января с 18% до 20% стали повышать цены на бензин и дизтопливо на своих АЗС, сообщили «Коммерсанту» участники топливного рынка в регионах РФ.



По их словам, за время новогодних праздников топливо дорожало на заправках европейской части страны и Урала. Так, «ЛУКОЙЛ» и «Башнефть» (принадлежит «Роснефти») подняли цены в Башкирии на бензин и дизтопливо на 65–80 копеек за литр.

«В Петербурге и Ленобласти разброс повышения цен на бензин и дизельное топливо с начала года — 50–70 копеек за литр», — сказал президент Нефтяного клуба Санкт-Петербурга Олег Ашихмин. Также, по словам собеседников издания, бензин дорожал в Татарстане, Воронежской, Свердловской, Самарской, Саратовской, Пензенской, Волгоградской областях.

Розничные цены на бензин за предпоследнюю неделю декабря, по данным Росстата, поднимались в четырех регионах РФ, больше всего в Новгородской и Калининградской областях — на 0,4% и 0,2% соответственно; в остальных регионах горючее дешевело либо цены оставались стабильными. Сильнее всего бензин дешевел в Иркутске и Кызыле — на 1,2%. В среднем же за ту неделю цена на бензин упала на 2 копейки, до 43,42 рубля за литр (Аи-92 — до 41,48 рубля, Аи-95 — до 44,77 рубля), на дизтопливо — на 6 копеек, до 46,66 рубля за литр.

«Впрочем, ростом цены это сложно назвать — скорее, компенсацией за повышение налога», — замечает один из источников издания. Другой отмечает, что «многие независимые АЗС могут выдохнуть», поскольку цены у них и нефтекомпаний наконец уравняются. «Еще в декабре всех предупреждали, что цены вырастут, никакого сюрприза тут нет», — заметил газете владелец сети АЗС «Калина Ойл» в Черноземье Владимир Борисов.

В ближайшие месяцы эксперты не ожидают существенного роста топливных цен в связи с ростом налогов и акцизов, но предупреждают, что топливо на бирже может начать дорожать к весне.