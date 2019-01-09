Сбербанк запустил продукт «Моментальная бизнес-карта». Бизнес-карта обеспечивает доступ к расчетному счету компании-клиента в круглосуточном режиме через интернет-банк «Сбербанк Бизнес Онлайн». Карта действует один год, плата за ее обслуживание не взимается.

С помощью карты закупки для бизнеса можно оплачивать напрямую, без выдачи наличных под отчет и оформления платежных поручений. При подключении СМС-информирования отчет о каждой операции по бизнес-карте поступает в момент ее совершения. Лимиты по бизнес-картам можно устанавливать онлайн, как и просматривать отчеты о расходах по ним.



«По бизнес-карте Сбербанка доступны актуальные скидки и предложения крупнейших платежных систем и компаний», — подчеркивается в релизе Сбербанка.



Моментальную бизнес-карту могут получить в отделении Сбербанка как действующие клиенты, так и новые — сразу же при открытии расчетного счета, а также при оформлении пакета услуг «Легкий старт». Оформление происходит в течение нескольких минут.