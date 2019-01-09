Основная часть трат по новогодним подарочным картам приходится на магазины одежды, выяснили в «Русском Стандарте». Банк изучил, какие суммы россияне предпочитают дарить на Новый год на предоплаченных картах и на что получатели их тратят.

На покупку одежды и обуви пришлось 23% от всех операций по таким картам, средний чек составил 2 421 рубль. Для сравнения, в 2017 году на одежду приходилось 19% операций. Год назад получатели тратили подаренные на Новый год средства на парфюмерию и косметику — 58% со средним чеком в 5 770 рублей. В 2016 году эта категория покупок также была в лидерах — на нее приходилось 60% трансакций со средним чеком в 4,9 тыс. рублей.

В 2018 году второе место заняли расходы в продуктовых магазинах — 15% трансакций со средним чеком в 1 381 рубль. Далее следуют визиты в рестораны и кафе (фастфуд) — 13% операций, средний чек — 896 рублей.

В топ-пятерку также вошли расходы на здоровье и красоту и на приобретение электроники — по 7% со средним чеком в 1 555 и 2 879 рублей соответственно. В банке также обратили внимание на то, что в 2018 году довольно часто номинал тематических карт использовался в магазинах, предлагающих посетителям товары для дома.

Самый популярный номинал новогодней предоплаченной карты — 3 тыс. рублей. «Подарки именно на эту сумму, как правило, дарят в компаниях, а тематические карты рассматривают как идеальный корпоративный подарок. Предоплаченные карты компании предпочитают и в качестве поощрения лучших сотрудников», — рассуждают в «Русском Стандарте». Также в последнее время подарочные карты все чаще приобретаются как новогодний презент коллегам, учителям, воспитателям детских садов.



По статистике банка «Русский Стандарт», Новый год занимает второе место среди самых популярных поводов вручить подарочную карту близкому человеку (3,36% от всех праздничных событий). Лидеры продаж — карты на торжества по личным поводам, таким как свадьба, рождение ребенка, день рождения и т. п. На третьем месте — подарочные карты к 23 февраля или 8 марта.