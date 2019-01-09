Российским бумажным деньгам 9 января исполнилось 250 лет, сообщили в пресс-службе «Гознака».

Они были учреждены в 1769 году манифестом императрицы Екатерины II и сразу стали играть важную роль в российском денежном обращении.



«29 декабря 1768 года (по новому стилю — 9 января 1769 года) императрица Екатерина II подписала манифест об учреждении «государственных банков для вымена ассигнаций», тем самым положив начало обращению бумажных денег в России. Первые ассигнации были отпечатаны уже в том же 1769 году. С этого времени банкноты стали важной частью денежного обращения. За прошедшие годы их роль сильно изменилась: если «начинали» они как вспомогательные деньги при звонких монетах, то в наши дни именно банковые билеты стали «основными» деньгами, а монеты используются только для их размена», — отмечается в сообщении.

Первые ассигнации печатались четырех достоинств — 25, 50, 75 и 100 рублей, и разменивались на медные монеты. За одну 100-рублевую ассигнацию давали 100 килограммов медных пятикопеечных монет. «Уже через два года после начала их выпуска 75-рублевые ассигнации пришлось изъять из обращения, поскольку «воровские люди» с помощью пера и чернил переделывали 25-рублевые банкноты в 75-рублевые, получая «прибыль» в 50 рублей. До наших дней первых российских бумажных денег дошли считанные единицы, а ассигнации некоторых годов выпуска не сохранились вовсе», — добавили в «Гознаке».