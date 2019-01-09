Управление Роскомнадзора по Ростовской области по решению суда ограничило доступ к сайту группы «Кэшбери», сообщил ТАСС руководитель управления Игорь Сидорцов.

«12 декабря Первомайским районным судом Ростова-на-Дону вынесено решение о признании информации, распространяемой на сайтах кэшбери.рф и cashbery.com, запрещенной к распространению на территории РФ. Доступ к сайту cashbery.com ограничен», — сказал он.

Он уточнил, что также интернет-страница кэшбери.рф исключена из Единого реестра доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты, содержащие запрещенную для распространения в РФ информацию.