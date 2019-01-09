Годовой темп роста российского ВВП в 2019-м составит 1,7%, в 2020-м — 1,8%, в 2021—2025 годах — 1,5%. Такой прогноз PwC представлен в новом выпуске «Обзора мировой экономики».

Инфляция в РФ в ближайшие годы будет выше таргета ЦБ в 4%, свидетельствуют оценки PwC. Так, в 2019 году показатель прогнозируется на уровне 4,2%, в 2020-м — на уровне 4,8%, в 2021—2025 годах — на уровне 4,7%.

Напомним, Банк России прогнозирует темп прироста ВВП страны в 2019 году в диапазоне 1,2—1,7% и считает возможным повышение темпов экономического роста по мере реализации запланированных структурных мер. В свою очередь первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил в конце декабря в интервью телеканалу «Россия-24», что рост ВВП в 2019 году может составить примерно 1,3%.

Рост ВВП по итогам завершившегося 2018 года Банк России прогнозирует в интервале 1,5—2%, Минфин — на уровне 1,8%.

Инфляцию по итогам 2018 года ЦБ ожидает вблизи 4%, на конец 2019 года — на уровне 5—5,5%. «Годовая инфляция вернется к 4% в первой половине 2020 года, когда эффекты произошедшего ослабления рубля и повышения НДС будут исчерпаны», — указывалось в комментарии Центробанка к решению по ключевой ставке от 14 декабря.



По прогнозу Минфина, инфляция в России по итогам 2018 года составит 4—4,1% в годовом выражении, в 2019-м — порядка 4,3%.