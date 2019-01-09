9 января стартует пилотный проект, в рамках которого Почта России будет удаленно взимать пошлины на товары из зарубежных онлайн-магазинов, сообщили «Коммерсанту» в пресс-службе ФГУПа.



В Почте России не уточняют, на каких ретейлеров будет распространяться проект, но рассчитывают, что «к нему постепенно присоединятся все крупнейшие игроки рынка».

Первоначально проект планировалось запустить в ноябре 2018 года, но необходимый для этого приказ Минфина был опубликован только 28 декабря. Он использует понятие «уполномоченного» оператора почтовой связи. Пока таким оператором выступает лишь Почта России, но в дальнейшем этот статус могут получить и другие компании, уточнила изданию представитель Минфина. Согласно документу, уполномоченный оператор совершает таможенные операции с товарами, приобретенными для личного пользователя, от имени и по поручению покупателя. Почта России будет взаимодействовать с электронной системой Федеральной таможенной службы (ФТС), куда будет направлять информацию по каждому международному отправлению, в том числе персональные данные покупателя. ФГУП также будет учитывать и указывать общий вес и стоимость товаров, которые покупатель приобрел за календарный месяц.

Покупатель будет уплачивать пошлину при оформлении заказа на сайте зарубежного интернет-магазина, техническое решение для этого ФГУП разработало совместно с ФТС, рассказал представитель Почты России. По его словам, процесс уплаты пошлины будет идентичен оплате покупки банковской картой в Интернете. «Мы рассчитываем, что введение упрощенной процедуры взимания пошлин сделает процесс приобретения товаров в иностранных интернет-магазинах максимально комфортным и позволит сократить время обслуживания клиентов в почтовых отделениях», — отметил он.

Участники рынка трансграничной торговли опасаются, что новые полномочия сделают ФГУП монополистом на рынке международной доставки. В ближайшем будущем это сделает неизбежным рост цен на международные отправления, падение качества и скорости доставки, опасается председатель Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов.