Кремль не склонен «носить розовые очки» на почве точечных заявлений о возможном ослаблении антироссийских санкций, поскольку в Вашингтоне по-прежнему доминирует недружественное отношение к РФ. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявление Минфина США от 19 декабря 2018 года о намерении прекратить действие санкций против связанных с российским бизнесменом Олегом Дерипаской компаний «Русал» и En+.

9 января председатели семи комитетов палаты представителей конгресса США призвали администрацию Дональда Трампа отложить снятие санкций с этих компаний.

«Что касается недружественных проявлений, то их по-прежнему в Вашингтоне очень много — и в конгрессе, и в сенате, и в Госдепе, и т. д., — сказал Песков. — Мы не склонны носить розовые очки и отдаем себе отчет, что такие недружественные проявления по-прежнему доминируют, к нашему сожалению».

Отвечая на вопрос о ситуации вокруг активов российского бизнесмена, Песков заметил, что в Кремле «на самом деле предпочли бы быть весьма аккуратными в плане каких-либо заявлений по поводу санкций в отношении компаний Дерипаски». «Там ведется кропотливая работа, и пусть она ведется дальше», — заключил пресс-секретарь российского лидера.