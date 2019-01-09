Зарегистрированные на бывшего предправления Татфондбанка 6 земельных участков и садовый дом оценили в 71,3 млн рублей. Самым дорогим стал участок в Бишнинском сельском поселении Зеленодольского района, площадью 1,3 млн кв.метров. Его стоимость превысила 23,1 млн рублей.

Как сообщает ТatCenter , участки площадью 621,4 кв. м и 20 тыс. кв. м в Песчаных Ковалях оценили в 17,2 млн рублей и 6,3 млн рублей соответственно; двухэтажную дачу площадью 315,5 кв. м, в д. Матюшино — в 15,3 млн рублей, садовый участок под ней — 1,1 млн рублей.