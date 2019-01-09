Платформа дистанционных банковских сервисов Faktura.ru опубликовала новую версию мобильного приложения F.Business.

Информативный главный экран приложения F.Business 2.0. и переключение между списками операций поступлений и списаний по счетам позволяет всегда быть в курсе всех движений денежных средств. Руководитель может визировать платежные поручения непосредственно из мобильного приложения, доступна пакетная и множественная подпись, говорится в пресс-релизе ГК «ЦФТ».

На главном экране появились основные задачи: переключение между счетами, платежи, контакты банка и прочее. С помощью инструмента «Копировать» можно перейти из ленты операций к созданию нового платежа. Также появилась функция сделать платеж с пометкой «Срочно». В качестве отдельной категории платежа выделены платежи в бюджет, оплата ЖКХ, перевод между своими счетами, платежи ИП и юридическим лицам, перевод физическому лицу. В разделе «Платежи» есть возможность отследить каждый платеж в соответствии с его статусом.