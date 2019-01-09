Жену одного из богатейших людей Норвегии похитили еще осенью 2018 года, но вернуть ее пока так и не удалось.
Злоумышленники требуют от одного из богатейших предпринимателей Норвегии Тома Хагена 9 млн евро в обмен за жизнь его 68-летней супруги Анны-Элизабет Фалькевик Хаген, которую похитили еще 31 октября 2018 года.
Как сообщает РБК, ссылаясь на Aftenposten, по версии следствия, женщину похитили из ее собственного дома. На протяжении десяти недель расследование велось в обстановке строжайшей секретности. Помощь норвежским правоохранительным органам оказывают Европол и Интерпол.
После похищения Том Хаген обнаружил в доме записку с требованием выкупа. Похитители потребовали сумму, эквивалентную 9 млн евро в криптовалюте Monero. Источники в полиции утверждают, что в декабре мультимиллионер получил подтверждение того, что его супруга еще жива.
При этом Том Хаген этой осенью, в период похищения жены, был вовлечен в судебный процесс через компанию Financial Funds, совладельцем которой он является. Поводом для судебного разбирательства стали обвинения в адрес сотрудников брокерской компании Pareto и консультанта российской «Северстали» в мошенничестве и манипулировании рынком. По версии обвинения, они посредством манипуляций добились выгодной продажи акций горнодобывающей компании Crew Gold Corporation через Pareto неизвестному покупателю, которым, по версии правоохранительных органов и была «Северсталь». Хаген и его партнеры в результате понесли существенные финансовые потери. К настоящему моменту следствию не удалось найти связи между судебным процессом и похищением.
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