Злоумышленники требуют от одного из богатейших предпринимателей Норвегии Тома Хагена 9 млн евро в обмен за жизнь его 68-летней супруги Анны-Элизабет Фалькевик Хаген, которую похитили еще 31 октября 2018 года.

Как сообщает РБК , ссылаясь на Aftenposten, по версии следствия, женщину похитили из ее собственного дома. На протяжении десяти недель расследование велось в обстановке строжайшей секретности. Помощь норвежским правоохранительным органам оказывают Европол и Интерпол.

После похищения Том Хаген обнаружил в доме записку с требованием выкупа. Похитители потребовали сумму, эквивалентную 9 млн евро в криптовалюте Monero. Источники в полиции утверждают, что в декабре мультимиллионер получил подтверждение того, что его супруга еще жива.

При этом Том Хаген этой осенью, в период похищения жены, был вовлечен в судебный процесс через компанию Financial Funds, совладельцем которой он является. Поводом для судебного разбирательства стали обвинения в адрес сотрудников брокерской компании Pareto и консультанта российской «Северстали» в мошенничестве и манипулировании рынком. По версии обвинения, они посредством манипуляций добились выгодной продажи акций горнодобывающей компании Crew Gold Corporation через Pareto неизвестному покупателю, которым, по версии правоохранительных органов и была «Северсталь». Хаген и его партнеры в результате понесли существенные финансовые потери. К настоящему моменту следствию не удалось найти связи между судебным процессом и похищением.