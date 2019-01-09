Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду прибавляют 4—5%. Стоимость барреля Brent превысила 61 доллар, баррель WTI стоит дороже 52 долларов.

По состоянию на 19:54 мск котировки февральских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке повысились на 2,52 доллара (5,1%) и составили 52,3 доллара за баррель. К этому времени стоимость мартовских контрактов на Brent выросла на 2,54 доллара (4,3%), до 61,26 доллара за баррель.

«Позитивное влияние на нефтяной рынок, кроме ожиданий прогресса в переговорах между КНР и США по нормализации торговых отношений, могут оказывать данные США о снижении запасов нефти», — отмечает аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова.

Согласно данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю уменьшились на 1,7 млн баррелей, до 439,7 млн баррелей.