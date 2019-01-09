Лондонский банк Euro Exim Bank, ориентированный на предоставление услуг для экспортно-импортных компаний, вместе с платежными компаниями JNFX, SendFriend, Transpaygo и FTCS проявил интерес к осуществлению трансграничных расчетов с криптовалютой XRP.

Кроме того, Ahli Bank, BFC Bahrain, ConnectPay, GMT, WorldCom Finance, Olympia Trust Company, Pontual/USEND и Rendimento стали участниками платежной сети RippleNet, сообщает Тtrcoin .

Директор Euro Exim Bank Каушик Пунджани пояснил, что традиционно клиенты его банка не имели возможности осуществлять быстрые и низкозатратные трансакции. По его словам, сотрудничая с Ripple и выбранными контрагентами, банк разработал, протестировал и запустил решения xCurrent и xRapid в рекордные сроки.