Специальная льгота, которая позволяет пенсионерам выйти на пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста, начнет действовать с июля 2019 года. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).

С 2019 года в России начинается поэтапное повышение общеустановленного возраста, дающего право на страховую пенсию по старости и пенсию по государственному обеспечению. Закон предусматривает плавный переход к новым параметрам, в соответствии с которыми пенсионный возраст в 2019 году увеличивается на один год.

«Реальное повышение при этом составит полгода — такой шаг обеспечит специальная льгота, позволяющая назначить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста. Воспользоваться ею смогут все, кто должен был выйти на пенсию в 2019 году по условиям прежнего законодательства. В основном это женщины 1964 года рождения и мужчины 1959 года рождения, которых повышение пенсионного возраста коснется первыми. За счет льготы выходить на пенсию они начнут уже с июля 2019 года», — отметили в пресс-службе.

Там напомнили, что для многих россиян пенсионные выплаты остаются в прежних возрастных границах. В первую очередь это относится к людям, имеющим льготы по досрочному выходу на пенсию. Например, шахтерам и горнякам, спасателям, водителям общественного транспорта и т. д. Большинство таких работников, как и раньше, выходят на пенсию в 50 и 55 лет в зависимости от пола.

Льготный выход на пенсию также сохраняется у педагогов, врачей и представителей других профессий, которым выплаты назначаются не по достижении пенсионного возраста, а после приобретения необходимой выслуги лет.

«Как и раньше, для назначения пенсии в 2019 году необходимо соблюдение минимальных требований по стажу и пенсионным баллам. Право на пенсию в этом году дают десять лет стажа и 16,2 пенсионных балла», — уточнили в ПФР.

