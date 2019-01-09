Латвийский Риетуму Банк подал заявление в Арбитражный суд Москвы о включении долга перед ним в размере 1,9 млрд рублей в реестр требований кредиторов совладельца ГК «Люксор» (управляет одной из крупнейших сетей кинотеатров в РФ и одноименной кинопрокатной компанией) Евгения Ленского, говорится в определении суда.

Заявление иностранного банка будет рассмотрено судом 19 марта.

Столичный арбитраж 19 октября 2018 года ввел в отношении Ленского процедуру реструктуризации долгов, финансовым управляющим имуществом должника был назначен Анатолий Игнатов. В реестр требований кредиторов Ленского включена задолженность перед МТС-банком в размере 105,7 млн рублей.

Ранее МТС-банк подал в суд заявления о банкротстве компаний «Кинолюкс», «Люксор дистрибьюшн» и «Синемаменеджмент», входящих в ГК «Люксор», а также руководителей ГК Игоря Добровольского и Ленского.

Компания «Люксор» открыла в РФ 23 кинотеатра. ГК является одним из лидеров российского кинорынка, она объединяет ряд компаний по направлениям: дистрибьюция, кинопрокат, развитие собственной кинотеатральной сети, производство анимационных фильмов.