К 31 декабря 2018 года, по требованию Банка России, все кредитные организации должны были обеспечить сбор биометрических данных в 20% своих отделений. Однако к этому времени даже среди банков из первой двадцатки это удалось далеко не всем, пишет «Коммерсант».

По информации «Ростелекома» и Банка России, по состоянию на 31 декабря 2018 года не все банки обеспечили сбор биометрических данных клиентов в 20% отделений. В частности, данные, размещенные на сайте ЦБ, свидетельствуют, что лишь четыре кредитные организации (Сбербанк, Газпромбанк, Совкомбанк и Росбанк) из топ-20 по активам выполнили требование. Сбербанк, согласно информации на сайте самого банка, собирает биометрию в 2,7 тыс. из более 16 тыс. отделений. Остальные либо собирают биометрию в меньшем количестве отделений, либо не приступили к этому.

Впрочем, многие банки массово подключались к сбору биометрии лишь в последние дни 2018 года, поэтому информацию по ним физически не успели обновить. Например, Альфа-Банк о запуске сбора биометрии в 99 отделениях сообщил лишь 28 декабря. Райффайзенбанк, по которому на сайте ЦБ указано одно отделение, сообщил о сборе информации в 49 отделениях. В банке «Уралсиб» заверили, что сбор биометрии стартует 9 января в 58 отделениях.

Остальные игроки из топ-20 собираются достигнуть требуемых показателей значительно позже. В частности, в Промсвязьбанке заявили, что сбор биометрии в 70 офисах (что обеспечит требуемые 20%) начнут к концу января. В ВТБ сбор пока идет лишь в двух отделениях, «20% отделений будут оборудованы данной технологией в ближайшее время». О запуске в нужном количестве отделений в «ближайшее время» или в январе также сообщили в Московском Кредитном Банке, «ФК Открытие», ЮниКредит Банке.

Таким образом, у ЦБ есть основание выписывать предписания. Вместе с тем массовых санкций на рынке не ждут. В то же время эксперты не исключают, что при выборе мер воздействия к игрокам, которые не обеспечили сбор биометрии, ЦБ будет исходить из ситуации в каждом конкретном банке, тем более что сбор биометрии описан в законе о противодействии легализации преступных доходов и финансировании терроризма.

