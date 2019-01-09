CEO платформы по моментальному обмену криптовалют ShapeShift Эрик Вурхис заявил, что стартап избавился от 37 сотрудников, составлявших около трети его штата.

Текущий процесс он назвал «глубоким и болезненным сокращением, на которое пошло множество криптовалютных компаний в ходе последнего цикла медвежьего рынка», сообщает Ttrcoin . При этом он пояснил, что кроме правовой неопределенности ShapeShift столкнулась с чрезмерно стремительным ростом своих инициатив и обнаружила, что она вовлечена в слишком большое число проектов, таких как трекинговый сервис CoinCap и кошелек KeepKey.

Кроме того, начало принудительной верификации клиентов привело к существенному сокращению пользовательской базы. Также глобальное падение объема трансакций в секторе криптовалют способствовало снижению прибылей вовлеченных в него компаний.

Вурхис отметил, что биржа заблаговременно приняла меры, чтобы защитить себя от подобных рисков, однако они оказались недостаточными.