Криптовалютная биржа Huobi возобновила обслуживание японского рынка с запуском новой торговой площадки. При этом местная лицензированная биржа BitTrade, купленная компанией в 2018 году, была преобразована в Huobi Japan.

В настоящее время биржа поддерживает торги с шестью криптовалютами: биткоином, еthereum, XRP, bitcoin cash, litecoin и monacoin, сообщает Ttrcoin . Торговля на платформе ведется в парах с биткоином и японской иеной.

Как сообщал Банкир.Ру, в декабре компания объявила о том, что BitTrade прекратит функционировать и скоро будет перезапущена под брендом Huobi. Бывшим клиентам BitTrade придется заново открыть аккаунты и пройти верификацию.