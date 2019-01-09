Платформа для обмена security-токенов tZERO получила патент на технологию соединения традиционных трейдинговых систем с криптовалютами и цифровыми активами.

Как говорится в патенте, «крипто-интеграционная платформа» может применяться для сбора рыночной информации из различных источников, выявления лучших цен и «фиксации обеих позиций по цифровым активам» перед осуществлением трансакции. Перед сопоставлением заявок она осуществляет криптографическое подписание передаваемых позиций, сообщает Тtrcoin .

Также крипто-интеграционная платформа предоставляет интерфейс, связывающий традиционные трейдинговые системы с биржами криптовалют.

При этом она может использоваться для проведения первичных публичных размещений и других публичных предложений ценных бумаг, а также осуществления операций с ценными бумагами на вторичных рынках.