Объем рынка микрофинансирования вырос в 2018 году на 17% и достиг примерно 270 млрд рублей. Такую оценку приводит компания Webbankir.

Как уточняется, порядка 80% рынка пришлось на займы физическим лицам, примерно по 10% — на займы индивидуальным предпринимателям и юрлицам.

Количество микрофинансовых организаций продолжило снижаться, хотя и не столь значительными темпами, как годом ранее. В Webbankir обращают внимание на то, что в 2018 году в центре финансовых скандалов оказывались заметные участники рынка: так, летом компания «Домашние деньги», одна из крупнейших на рынке, допустила дефолт по облигациям (впоследствии Центробанк исключил ее из реестра МФО . — Прим. Банки.ру); чуть позже регулятор обнаружил, что группа компаний «Кэшбери», в продвижении которой участвовали Николай Басков, Ольга Бузова и другие известные персоны, является финансовой пирамидой.

«Если во втором случае речь, скорее всего, идет об откровенном мошенничестве, то проблемы компании «Домашние деньги» отражают типичные трудности, с которыми сталкиваются традиционные МФО», — рассуждают в Webbankir.

«Вопреки расхожим представлениям об астрономической прибыльности микрофинансового бизнеса, средние показатели его маржинальности в 2018 году не превышали 7—8%. Поэтому компаниям, работающим в офлайне, становится все сложнее содержать многочисленные офисы и большой штат сотрудников», — комментирует генеральный директор финансового сервиса Webbankir Андрей Пономарев. В 2019 году ситуация только усугубится, предсказывает эксперт.

«Главным событием 2018 года для рынка стало решение ЦБ об ограничении ставок по потребительским кредитам и займам с 2,3% до 1% в день. Новые правила вступят в силу с 1 июля 2019 года и, конечно, значительно повлияют на доходность микрофинансовых компаний. С большой долей вероятности многие компании, ориентированные на самые доходные и высокорискованные займы «до зарплаты» (сейчас на них приходится порядка 27—28% рынка), будут вынуждены закрыться», — считают в Webbankir.



По мнению компании, выжить в новой реальности будет проще игрокам сегмента онлайн-кредитования, чья бизнес-модель предполагает меньше издержек.