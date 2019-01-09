Отзывы появились в Народном рейтинге, а также на форуме Банки.ру.

Клиенты банка «Ренессанс Кредит» сообщили о проблемах в работе интернет-банка. Отзывы появились в Народном рейтинге, а также на форуме Банки.ру. В той же ветке обсуждений представители кредитной организации подтвердили сложности со входом в Интернет и мобильный банк.

«Проблема находится в процессе решения. Приносим извинения за неудобства», — говорится в сообщении.

«У части клиентов, действительно, наблюдаются временные трудности со входом в дистанционные сервисы. Мы работаем над решением данной проблемы. В ближайшее время штатное функционирование сервиса будет восстановлено», — прокомментировали в пресс-службе банка.



В кол-центре «Ренессанс Кредита» корреспонденту Банки.ру пояснили, что сбой в работе сервисов ДБО связан с техническими обновлениями.

«Происходит обновление системы после выходных и праздничных дней. Сроки (восстановления работы. — Прим. ред.) нам не предоставили, но сегодня должны решить данную проблему», — сообщил сотрудник службы поддержки банка. Он не смог ответить, можно ли провести некоторые операции в отделениях или банкоматах.