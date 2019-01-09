Председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов заявил, что это один из самых крупных капиталов среди российских банков, сформирован полностью живыми деньгами.
Капитал банка «ФК Открытие» после присоединения Бинбанка составил 315 млрд рублей, сообщил председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов в эфире телеканала «Россия 24».
«Я могу сказать, что капитал объединенного банка — мы уже посчитали — составил примерно 315 миллиардов рублей, это один из самых крупных капиталов (среди российских банков. — Прим. ред.), сформирован полностью живыми деньгами», — сказал Задорнов.
Напомним, банк «ФК Открытие» и Бинбанк объединились с 1 января 2019 года.
По словам члена правления, руководителя блока управления региональной сетью банка «Открытие» Александра Пахомова, в I квартале 2019 года банк проведет ребрендинг сети, объединив все отделения под брендом «Открытие». В течение 2019-го бывшие филиалы Бинбанка присоединятся к базовым филиалам банка «Открытие». К концу 2019-го в структуре сети объединенного банка «Открытие» будет один базовый филиал на один федеральный округ.
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