Капитал банка «ФК Открытие» после присоединения Бинбанка составил 315 млрд рублей, сообщил председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов в эфире телеканала «Россия 24».

«Я могу сказать, что капитал объединенного банка — мы уже посчитали — составил примерно 315 миллиардов рублей, это один из самых крупных капиталов (среди российских банков. — Прим. ред.), сформирован полностью живыми деньгами», — сказал Задорнов.

Напомним, банк «ФК Открытие» и Бинбанк объединились с 1 января 2019 года .

По словам члена правления, руководителя блока управления региональной сетью банка «Открытие» Александра Пахомова, в I квартале 2019 года банк проведет ребрендинг сети, объединив все отделения под брендом «Открытие». В течение 2019-го бывшие филиалы Бинбанка присоединятся к базовым филиалам банка «Открытие». К концу 2019-го в структуре сети объединенного банка «Открытие» будет один базовый филиал на один федеральный округ.

