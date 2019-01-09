Апелляционная инстанция Верховного суда штата Нью-Йорк вернула на пересмотр иск автодилера «Авилон» и Карена Авагумяна к Сергею Леонтьеву, бывшему совладельцу обанкротившегося Пробизнесбанка, его отцу Леониду Леонтьеву и нескольким компаниям, предположительно находящимся под их контролем.

Апелляция аннулировала решение об отклонении иска, принятое осенью 2017 года, посчитав, что заявленные исковые требования должны быть рассмотрены, следует из судебных материалов, с которыми ознакомилось РАПСИ.

Апелляционная инстанция не согласилась с позицией, в соответствии с которой истцы не воспользовались имеющимися у них возможностями о заявлении своих требований в рамках проходившей в федеральном суде тяжбы между Сергеем Леонтьевым и Варшавским, которого первый обвинил в организации травли с целью добиться выплаты 83 млн долларов. По этому делу Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка 1 марта 2017 года вынес решение в пользу Леонтьева, указав, что тот не имеет задолженности перед Варшавским как частным лицом.

Тогда же, рассмотрев ходатайства сторон, Верховный суд постановил, что не имеет юрисдикции в отношении сторон, поскольку не выявил обстоятельств, связывающих их со штатом Нью-Йорк.

Первое исковое заявление о взыскании с ответчиков задолженности в размере 30 млн долларов в пользу «Авилона» и 28 млн долларов в пользу Авагумяна было подано в суд штата в ноябре 2016 года. Впоследствии истцы также заявили о незаконном обогащении и мошенничестве со стороны ответчиков.

В России в отношении Пробизнесбанка, являющегося головным банком финансовой группы «Лайф», и менеджмента этой кредитной организации ведется уголовное расследование. По версии следствия, неустановленные руководители и сотрудники банка, используя служебное положение, привлекли для аферы подчиненных, работников финансовой группы «Лайф», а также руководителей ряда фиктивных фирм. В результате из банка, полагает следствие, было похищено около 2,5 млрд рублей.

В СК РФ отмечают, что подконтрольным фирмам-однодневкам были выданы заведомо невозвратные кредиты, после чего полученные деньги конвертировались в доллары и переводились за рубеж. Документальное оформление кредитов формально носило законный характер, однако документы содержали недостоверные сведения, выяснило следствие.

В августе 2015 года у Пробизнесбанка была отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Согласно данным Центробанка РФ, по величине активов банк занимал на 1 августа 2015 года 51-е место в банковской системе РФ. В октябре того же года решением арбитража банк был признан несостоятельным.