Главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сергей Гуриев раскритиковал пенсионную реформу, которая вступила в силу с 1 января 2019 года. В интервью «Ведомостям» он назвал эти изменения «конфискацией существенных средств у миллионов людей».



«То, что сегодня происходит в России, — это не реформа, а конфискация нескольких сотен тысяч рублей у старших поколений. При средней пенсии 14 тысяч рублей в месяц в ценах 2018 года пять лет невыплаченных пенсий — это 840 тысяч рублей на человека. Безусловно, государство направит часть сэкономленных средств на повышение пенсий, но все равно речь идет о сотнях тысяч рублей на человека», — сказал экономист.

По его словам, пожилые россияне имеют навыки, но не имеют здоровья. «Примерно до 50 лет у россиян такое же здоровье, как у жителей Западной Европы. А после 50 наблюдается резкий провал», — пояснил Гуриев, отметив, что пенсионные реформы в других странах происходят гораздо более постепенно, чем это будет в России.

«Люди должны знать, что их ждет. В этом смысле реформа 2002 года была вполне цивилизованной. Тогда людям моложе 35 лет предложили наращивать пенсионный капитал с помощью накопительного элемента пенсионной системы. Государство создало необходимые инструменты, была даже программа софинансирования «тысяча на тысячу», когда на каждую отложенную на пенсию тысячу рублей в месяц правительство давало еще одну тысячу. В то же время людей старше 1967 года рождения реформа не касалась. Потому что нечестно отбирать то, что вам обещано, после того, как вы столько лет платили налоги», — считает экономист.



Он считает, что пенсионный возраст людей, которые выйдут на пенсию в ближайшие 10—15 лет, можно было не повышать. «Пожилым людям, которые должны выходить на пенсию в ближайшие 5—15 лет, ни в коем случае нельзя говорить: «Вы знаете, мы просто заберем у вас ваши деньги». Потому что, во-первых, как раз на них в бюджете деньги в ближайшие годы есть, а во-вторых, есть и Фонд национального благосостояния (ФНБ). Он был создан именно для того, чтобы решить проблему дефицита Пенсионного фонда, а не спасать госпредприятия или госбанки, — объясняет Гуриев.



Напомним, в начале октября прошлого года президент Владимир Путин подписал поправки в пенсионное законодательство и утвердил проведение пенсионной реформы. С января этого года пенсионный возраст как для мужчин, так и для женщин начинает постепенно увеличиваться: в итоге к 2028 году он должен составить 65 и 60 лет соответственно (до реформы мужчины могли уйти на пенсию в 60, а женщины — в 55 лет).

