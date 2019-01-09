Газпромбанк, входящий в тройку крупнейших российских банков и в 2018 году обновивший розничный блок, начинает реформировать команду корпоративного блока. Оксана Панченко в должности первого вице-президента будет курировать корпоративное кредитование объемом 3,6 трлн рублей, пишет «Коммерсант».

О том, что Оксана Панченко покинула МТС Банк и переходит на работу в Газпромбанк, изданию рассказали несколько источников. Эту информацию подтвердили в Газпромбанке.

«Оксана Панченко присоединяется к команде Газпромбанка в ранге первого вице-президента и в подчинении зампреда Алексея Матвеева будет курировать корпоративный кредитный блок банка», — пояснили там.

По данным отчетности ГПБ по МСФО за девять месяцев 2018 года, на корпоративное кредитование приходится 88% кредитного портфеля банка — 3,6 трлн рублей. «Надеюсь, что мои компетенции и опыт не только помогут упрочить уже существующие позиции банка, но и позволят развить новые направления бизнеса», — сказала газете Панченко.

Фактически назначение нового топ-менеджера — это продолжение обновления команды банка, отмечает издание. Кадровые перестановки в ГПБ начались чуть больше года назад, с приходом на пост зампреда правления банка Вадима Кулика, проработавшего долгое время в Сбербанке и ВТБ 24. Перед ним была поставлена задача технологической реформы кредитной организации, причем на первом этапе изменения произошли в розничном блоке.