Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России пока не получала обращений с просьбой проверить цены на товары после повышения НДС с 18% до 20%, сообщили ТАСС в ведомстве.

«Что касается мониторинга цен на товары, связанные с увеличением НДС до 20%, на сегодняшний день в Федеральную антимонопольную службу соответствующее поручение не поступало. В случае поступления в ведомство обращений с просьбой проверить цены на товары они будут рассматриваться ФАС в течение установленного срока», — сказал представитель ФАС.

Он также отметил, что цены на товары не подлежат государственному регулированию и формируются на основе рыночного механизма конкуренции, исключение составляют отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости (свинина, говядина, курица, сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, хлеб, картофель и т.д.).

С 1 января 2019 года ставка налога на добавленную стоимость в России составляет 20%. По подсчетам Минфина, это позволит увеличить доходы бюджета на 620 млрд рублей в год. Прошлая ставка НДС в 18% действовала с 1 января 2004 года.