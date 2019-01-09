Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) опубликовало рекомендации по начальным размещениям монет (ICO) и криптовалютным активам, отметив, что некоторые из них могут быть признаны финансовыми инструментами в контексте директивы Евросоюза «O рынках финансовых инструментов» (MiFID).

Таким образом, ESMA подразделяет криптовалюты на две основных категории: в первую входят те, которые могут быть квалифицированы в качестве финансовых инструментов в соответствии с MiFID. Ко второй категории относятся активы, не являющиеся финансовыми инструментами. Согласно ESMA, они, как минимум, должны подпадать под действие законов о противодействии отмыванию денег, сообщает Ttrcoin .

Чтобы обеспечить полноценную защиту инвесторов в ЕС, ESMA предлагает вынести вопросы, указанные в его публикации, на общеевропейский уровень.

Также ESMA отмечает, что ICO могут оказаться действенным инструментом, но только при условии их должного регулирования. Кроме того, регулятор предложил предъявлять требования, связанные с раскрытием информации о рисках, ко всем криптовалютным продуктам.