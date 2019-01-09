Уровень безработицы в России может подрасти с ожидаемых 4,7% в 2018 году до 4,9% в 2019-м, говорится в макропрогнозе ИНП РАН. Численность безработных вырастет с нынешних 3,6 млн до 3,8 млн, а занятых — сократится с 72,5 до 72,4 млн человек. Это будет связано с замедлением экономического роста и снижением потребности в кадрах, пишут «Известия» .



Как пояснил изданию один из составителей прогноза — заместитель директора ИНП РАН Александр Широв, формально трудоспособного населения в результате повышения пенсионного возраста станет больше, тогда как спрос на кадры сократится. В том числе благодаря этому рост количества безработных опередит сокращение численности занятых (200 тыс. против 100 тыс.). Впрочем, такое соотношение объясняется также особенностями методики подсчета баланса трудовых ресурсов.

В прогнозах по рынку труда эксперты ИНП РАН отталкивались от замедления экономического роста, пояснил Широв. Темп прироста ВВП, по их расчетам, сократится в 2019 году до 1,2% по сравнению с прогнозируемым в этом году показателем в 1,8%. По его словам, об этом свидетельствует несколько факторов, располагающих к сдержанным оценкам.



В частности, инвестиционная активность в 2018 году была довольно низкой, несмотря на благоприятную конъюнктуру в виде высоких цен на нефть. Так, публичные российские компании в прошлом году направили 60% прибыли на дивиденды и лишь 40% — на инвестиции, что примерно в два раза ниже среднего за последние 10 лет показателя, пояснил Широв. К тому же компании не инвестировали в модернизацию. Она проводится во многом благодаря приобретению импортного оборудования, а в январе — октябре 2018 года поставки в Россию зарубежных инвестиционных товаров в долларах сократились на 14,2%, говорится в исследовании. Исходя из того, что компании не планируют расширяться, спрос на кадры как минимум не будет возрастать. А с учетом роста производительности труда потребность в сотрудниках, скорее всего, будет падать, резюмировал эксперт.

Впрочем, в экспертном сообществе не считают рост безработицы до 5% критическим. А в Минтруде изданию сообщили, что готовы к возможному росту числа официально зарегистрированных безработных: на этот год субвенции регионам на выплаты неработающим гражданам увеличены до 53,4 млрд рублей.

