По данным аналитиков, основу активов банка составляют кредиты юрлицам и индивидуальным предпринимателям (43% активов на 1 декабря 2018 года).
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Братскому АНКБ на уровне «ruBB» со «стабильным» прогнозом, следует из релиза агентства.
«Рейтинг банка обусловлен приемлемой достаточностью капитала при невысокой способности к его генерации, удовлетворительным качеством активов, адекватной ликвидной позицией и слабой оценкой рыночных позиций», — говорится в релизе.
По данным аналитиков, основу активов банка составляют кредиты юрлицам и индивидуальным предпринимателям (43% активов на 1 декабря 2018 года), а также высоконадежные остатки на корреспондентских счетах и депозитах в Банке России (42% активов на 1 декабря 2018-го).
Братский АНКБ имеет адекватные показатели достаточности собственных средств (на 1 декабря 2018-го Н1.0 равен 16%, Н1.2 — 13%).
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