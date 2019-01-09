Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Братскому АНКБ на уровне «ruBB» со «стабильным» прогнозом, следует из релиза агентства.



«Рейтинг банка обусловлен приемлемой достаточностью капитала при невысокой способности к его генерации, удовлетворительным качеством активов, адекватной ликвидной позицией и слабой оценкой рыночных позиций», — говорится в релизе.

По данным аналитиков, основу активов банка составляют кредиты юрлицам и индивидуальным предпринимателям (43% активов на 1 декабря 2018 года), а также высоконадежные остатки на корреспондентских счетах и депозитах в Банке России (42% активов на 1 декабря 2018-го).

Братский АНКБ имеет адекватные показатели достаточности собственных средств (на 1 декабря 2018-го Н1.0 равен 16%, Н1.2 — 13%).

