Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банка «Еврокапитал-Альянс» на уровне «ruССС» с «негативным» прогнозом, следует из релиза агентства.



«Рейтинг банка обусловлен слабыми рыночными позициями, адекватной позицией по капиталу при снижении операционной эффективности, а также низкими оценками качества активов, уязвимой ликвидной позицией и консервативной оценкой корпоративного управления и риск-менеджмента. Подтверждение «негативного» прогноза по рейтингу связано с сохранением повышенных рисков регулятивного воздействия», — отмечается в сообщении.



По мнению аналитиков, для банка характерно поддержание приемлемых значений нормативов достаточности капитала (Н1.0 равен 16%, Н1.1 и Н1.2 — 13% на 1 декабря 2018 года), что обеспечивает хорошую устойчивость капитала к обесценению активов (запас капитала над нормативным минимумом позволяет абсорбировать полное обесценение до 36,5% остатка ссудной и приравненной к ней задолженности без сокращения активов под риском на 1 декабря 2018-го).



Основу активов банка формирует ссудная задолженность, представленная требованиями к юрлицам и индивидуальным предпринимателям (67% активов на 1 декабря 2018-го).

