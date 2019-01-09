Экстрадированный из Франции по обвинению в многомиллиардном мошенничестве бывший министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов отказался от дачи показаний в ходе допроса, сообщил в среду ТАСС его адвокат Александр Линников.

«Непосредственно после экстрадиции Кузнецова из Франции, 3 января, была предпринята попытка допросить его в качестве обвиняемого по делу в присутствии адвоката по назначению. Кузнецов воспользовался правом воздержаться от дачи показаний, сославшись на статью 51 Конституции России», — рассказал защитник. При этом адвокат отметил, что точной информации о характере обвинения и стадии производства по делу у защиты пока нет.

«Полагаем, что следственные действия по делу завершены, нам предстоят ознакомление с материалами уголовного дела и подготовка к процессу», — уточнил Линников.

Кроме того, адвокат выразил обеспокоенность желанием следователя встретиться с его подзащитным без его участия. «Отказ в незамедлительном доступе к нему адвокатов нельзя расценивать иначе как нарушение права на защиту», — сказал он.

СК РФ предъявил Кузнецову официальное обвинение. Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ст. 159, ст. 174.1, ст. 160 («Мошенничество», «Легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления», «Растрата») УК РФ. Вину экс-чиновник не признает. Следствие считает собранные доказательства достаточными, чтобы направить уголовное дело в отношении Кузнецова прокурору для утверждения обвинительного заключения с последующей передачей в суд для рассмотрения по существу.

По данным следствия, участники организованной группы под руководством Кузнецова и его первого заместителя Валерия Носова приобрели путем обмана и злоупотребления доверием у муниципальных унитарных предприятий Московской области, оказывающих услуги в сфере ЖКХ, права на чужое имущество в виде права требования задолженности за указанные услуги к муниципальным образованиям Московской области, а также легализовали денежные средства. Соучастники совершили также хищение денежных средств в результате купли-продажи принадлежащих ОАО «Мособлтрастинвест» обыкновенных именных акций общества «Росвеб» и принадлежащих ОАО «Ипотечная корпорация Московской области" денежных средств, полученных от реализации третьей серии облигаций ОАО «Московское областное ипотечное агентство». Сумма ущерба, причиненного бюджету Московской области в результате противоправных действий обвиняемых, превысила 14 млрд рублей.