Экс-глава филиала Леноблбанка в Москве Татьяна Зозуля подала кассационную жалобу на постановление апелляционного суда об аресте имущества двух контролировавших организацию лиц на сумму 1,9 млрд рублей.

Заявитель обжаловала в Арбитражном суде Северо-Западного округа постановление апелляции от 7 декабря 2018 года.

Тогда суд по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) арестовал имущество бывшего председателя правления банка Александра Попова и Зозули. Апелляция удовлетворила жалобу АСВ об отмене определения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти от 1 ноября 2018 года, когда заявителю было отказано в принятии обеспечительных мер.

Ходатайство о принятии обеспечительных мер было направлено в суд в рамках заявления о взыскании убытков с Попова и Зозули. Заявитель указал на значительный размер заявленных имущественных требований и возможность отчуждения контролирующими должника лицами принадлежащего им имущества на различных основаниях до вступления определения в законную силу.

Инвентаризация имущества Леноблбанка выявила недостачу в размере 162,5 млн рублей, сообщило в июле 2016 года АСВ.

Арбитраж 17 декабря 2015 года удовлетворил заявление Центробанка о признании Леноблбанка банкротом.