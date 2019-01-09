Держателям карт Visa Примсоцбанкастала доступна оплата с помощью бесконтактного сервиса Google Pay. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

«Примсоцбанк объявляет о начале поддержки Google Pay для карт платежной системы Visa. Теперь сервис доступен клиентам Примсоцбанка — держателям карт Visa, использующих смартфоны с операционной системой Android версии 4.4 и выше и модулем бесконтактных платежей NFC. Google Pay поддерживается также на смарт-часах, оснащенных бесконтактным NFC-чипом и работающих на Android Wear 2.0», — отмечается в релизе.

Чтобы начать пользоваться сервисом, необходимо скачать приложение Google Pay, либо зайти на сайт payments.google.com и привязать к нему свою банковскую карту. Далее необходимо отсканировать данные карты в приложении или ввести их вручную и подтвердить добавление с помощью одноразового пароля, высылаемого в СМС-сообщении.